Koss, volle ja jalka on Eestis juba aastakümneid võidelnud, milline see kõige popim pallimäng siis siinmail on. Publikunumbrid ütlevad, et võrkpall pole juba mõnda aega võrratu ja hiljutised sündmused Balti liigas ei aita olukorda kindlasti parandada.