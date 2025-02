Kollektiivne karistamine prügikroonus

Ebaeetilisusest hoolimata on kollektiivne karistamine tunginud aga Euroopa prügiregulatsioonide taustal tsiviilellu ja seersant Hartmaniteks kehastunud prügimasinate juhtidel on vaba voli muuta kortermajade ümbrus prügimägedeks. Ei, prügi sortimises pole ju midagi halba, selleks kohustab seaduski, kuid …

Kuid kujutame ette olukorda, kus 60 korteriga kortermajas 59 korterit sordivad prügi, üks aga mitte. Mida teeb sel juhul olmeprügi hulgast näiteks banaanikoore avastanud seersant Hartman? Ei muud, kui teeb pidulikult vastikust marjakoorest pilti ja paarutab minema. Märkides ära tühisõidu, millest teavitatakse ühistut, et “koristage too nurjatu koor”. See, kuhu järgmise korrani prügi pannakse, kedagi ei huvita, nagu ei huvita ka tühjendamata konteineri juurde tekkiv lokaalne prügimägi. Prügifirma on missiooni – kollektiivne karistamine – täitnud.