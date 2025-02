Usutlus Ekspert selgitab, mida suudab teha sadu tuhandeid eurosid maksev droon

"Mulle endale meeldib öelda, et relvastuse kategooria on seotud kõigega, mis teeb pauku," tutvustas Lipp oma tööd. "See teeb kas ise pauku või on selle tegemisega seotud. Seal on laskemoon alates väikestest kaliibritest kuni suurte rakettideni välja. Käsitulirelvad, pardarelvad, raketiheitjad ja -kompleksid. See valdkond on suur ja lai."