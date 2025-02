Pärnu vollesatsi servikahur tulistas pealinlaste mänguplaani sõelapõhjaks

​Pärnakate hea serv oligi see, mis vastaseid mängu ei lasknud: avageimis jäi pealinlaste vastuvõtt 24 protsendi peale, mille peale on head tulemust raske ehitada.

Pärnu meeskonna peatreener Rainer Vassiljev nõustus, et Švansi serviseeria oli üks faktor, mis mängu murrangu tõi. “Kindlasti oli see oluline moment,” tõdes ta. “Üks asi on see, et tema lõi mitu ässa järjest, aga see süstis enesekindlust teistelegi ja õnnestumisi hakkas tulema igalt poolt.”