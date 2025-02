GALERII Pärnu volletüdrukute uskumatu tagasitulek päädis karikavõistluste pronksi ja pisaratega. Treener: Fantastiline!

Järgneb sündmuste jada, mille kulminatsioonina tormab kogu pärnulannade vahetuspinkki röökides võidutantsu vihtuma, sest mida sa muud ikka teed, kui teenid kaheksa silma ühtejutti ja alustad karikavõistluste finaalturniiri kodulinnas mesimagusa 2:1 võiduga. Näha on pisaraidki, rõõmu omi.

Kuidas säärane süžee üldse võimalik on, et mõne minutiga saab seisust 8:14 äkitselt 16:14? Pärnu naiskonna treener Kaisa Aasa sedastas, et olukord oligi juba päris hull, kuid siis otsustas üks pärnulanna teha võimsa serviseeria.