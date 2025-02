Teatriliidu pikettide plakatid jõudsid Endlasse

24. septembril ja 15. oktoobril 2024 käisid kultuuritöötajad Toompeal pikettimas ning seal välja pandud sõnumeid näidatakse avalikkusele teatriseinal, et debatt kultuurirahastuse üle ei vaibuks ja leiaks avalikkuse suurema toetuse.

Kultuurivaldkonna eelarvemaht riigieelarves aina kahaneb. 2002. aastal oli see 3,84 protsenti, 2025. aastal 1,77 protsenti. Valdkonda kärbitakse solidaarsuse egiidi all, kuid valitsuse 132,1miljonisest kärpest moodustab kultuuriministeeriumi 13,43miljonine kärbe 10,16 protsenti.

Kultuuriminister teatas 2024. aasta palgaläbirääkimistel, et valitsuse otsuse kohaselt ei tõsteta kultuuritöötajate alampalka ega töötasufondi 2025–2028. Eesti Panga keskmise töötasu prognoos aastaks 2025 on 2036 eurot. Kultuuritöötajate töötasu moodustab aastaid lubatud riigi keskmisest palgast 78 protsenti ja see mahajäämus suureneb veel.