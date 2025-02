Eesti Laulul säranud Marta Lotta: Mul on selline tunne, et pean hakkama suuremalt unistama

Eile (pühapäeval) ma ei tundnud väga suurt pingelangust, aga täna (esmaspäeval) on see isegi suurem. Mul on selline tunne, et pean hakkama suuremalt unistama. Kuivõrd olen viimase aasta olnud hästi töökas, tundsin väga suurt uhkust enda üle ja lava peal oli väga lahe. Ma ei tundnud mingisugust koledat närvi. Ei olnud tunnet, nagu oleksin võistlemas teiste artistidega, vaid olnuks justkui suur muusikapidu. Esitasin enda lugu ja sain juurde väga palju ägedaid kuulajaid. Õhkkond üldse oli hästi toetav. Mul oli terve päev elevus sees, et saaks juba lavale.