Kaheksakordne Eesti squash‘i-meister keskendub hoopis teisele spordialale

Niisiis tundub, et Eesti meister enam olümpiamängudele ei püri. On ju squash uue alana 2028. aasta Los Angelese mängude kavva lisatud. Allas puhkes küsimust kuuldes laginal naerma ja vastas, et tore ju oleks. Tõsisemalt jätkates ütles ta siiski, et sinnapoole püüdlemine liigituks ulmevaldkonda.