Silvia Paluoja Mitu suitsu teil külas on?

Kui elektrivool tuule ja tormiga kaob, saad just puudega köetava pliidi peal söögi tehtud ja ahju abil toa soojaks.

Meie külas on tosin suitsu. See tähendab talu, mille hingelistest annab märku korstnast tõusev suits. Selge ilmaga otse taevasse, udusega maadligi. Nii nagu hõredalt asustatud Eestimaal on ajast aega olnud, olgu ilmakord milline tahes.