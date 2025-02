Iseseisvuspäeva eel tuleb ettekandele Eestimaa kihelkondade regilauludel põhinev suurvorm

“Minule on muusika olnud parim viis, kuidas tegelda inimeseks olemise tuumküsimustega. Tihtilugu olen leidnud ainest kas siis eesti luulest, regilaulust või ka vaimulikest rahvaviisidest ja vaimulikest tekstidest,” selgitas helilooja oma sidet regilauludega. “Olen regilauludega kokku puutunud lapsest saati. Hiljem kohtusin koorilauljana Veljo Tormise regilauluseadetega, mis mulle väga meeldisid.”

Omajagu tekitas Tormise looming ka aukartust. “Heliloojana olen alati olnud dilemma ees, et kuna Tormis on end selles vallas nii tõsiselt kehtestanud, kas siis üldse on veel ruumi millekski muuks,” avaldas Uusberg.