Loodusvaatlus Kollased varblased kui sidrunid puul

Sammusin sihikindlalt lumist kruusateed pidi jõe poole, kui märkasin, et parv väiksemaid linde on lume alt välja kaevanud autolt maha paiskunud viljahunniku. Lähemale jõudnud, panid sulelised küll putku ja neist jäi maha kopsakas jäljeraamat. Vilja ümber oli sadu eri jälgi. Ümberringi kõlavad hääled andsid mõista, et kaugele pole viljasöödikud pagenud. Et mõni talvike oli juba päris erksa sulestikuga, paistis, otsekui oleksid kased küpsetest sidrunitest tulvil.