Võrkpalliveteranid tervitavad koduriiki rahvusvahelise võistlusega

"Kuigi esimesed mängud algavad juba kell 10, avatakse turniir ametlikult lippude heiskamise ja hümni mängimisega siiski kella 11st. Võitjad peaksid selguma õhtul poole kuueks," rääkis üks turniiri korraldajatest, Pärnumaa spordiveteranide koondise (SVK) juhatuse liige Jüri Lebedev. Lebedev avaldas uhkustunnet selle üle, et SVK korraldatud, järjekorras juba üheksandale turniirile on oodata mõõtu võtma üle 60- ja üle 65aastasi mehi-naisi Pärnust, Tartust, Viljandist, Lääne-Virust, Järvamaalt ja Viljandist, samuti Lätist ja Soomest. "Kokku peaks tulema üle 90 veterani, kes hakkavad võistlema kohtunike Peeter Kaisi, Olavi Jõesaare ja Helju Suti valvsa pilgu all."

SVK juhatuse liige Kaiu Kustasson vastas küsimusele, et miks just võrkpall ja Eesti Vabariigi aastapäev, et Pärnu maakond on tugevate traditsioonidega võrkpallimaakond, pealegi kuulutati oma riik Pärnus välja varem kui mujal Eestis. Samuti peavad veteransportlased liikumisharrastust väga tähtsaks. "Meil on sportlasi, kes treeningule minnes läbivad kaks korda nädalas pikki vahemaid, ja kus veel, kui mitte võistlustel võrrelda enda taset teiste omaga. Kas trenni tehakse siis ainult iseenda liigutamiseks? Ei, peab olema mõõduvõtmine ja selleks kutsud teised külla," teatas Kustasson.

Kustassoniga nõustus võistlusel naiste mänge vilistav legendaarne võrkpallur ja noortetreener Helju Sutt, kes ütles, et vanemad võrkpallurid kogu Eestis hoiavad omavahel sõprust. "Pealegi on pallimängud kollektiivsed ja lapsest saati omandatud harjumus, et võistkonnas lähed võistlema kas või roomates, ei ole kuhugi kadunud. Ja kus saab paremini sõpradega suhelda kui palliväljakul? Mis sest, et olete teispool võrku. Omavaheline sõprus, suhtlus ja liikumine on tähtsad," kinnitas Sutt.