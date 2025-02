Kalev Vilgats Unistus oma riigist

Mõistagi on Marustel õigus, et riik ei sünni ühe manifesti või iseseisvusdeklaratsiooni ettelugemisest ja riigi tekkeks on vaja rida muid, kaalukamaid eeldusi. Jah, siin pole vaielda midagi, sest eks oma kooliajal ole pea igaüks kuulnud riigi definitsiooni, kuid asetades 23. veebruaril 1918 Pärnus toimunu tollasesse ajaloolisse konteksti, avaneb meile sootuks teine pilt. Kaasaegsete mälestustest ja hiljem Eesti Vabariigi ajal ilmunud kirjeldustest viivulises ajakirjanduse kirjasõnas rullub lahti pilt rahva suurest Ootusest (siin on paslik kirjutada see sõna suure tähega).