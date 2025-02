Poseidon ja PJK panid leivad ühte kappi

"Pärnu ja Pärnumaa on maailma jalgpalli mõistes väga väike piirkond, mistõttu on vajalik, et meie igapäevane keskkond oleks võimalikest parim. Seda eesmärki ühinemine kannabki," selgitas Poseidoni juhatuse liige Joonas Einfeldt. "Meie klubi saab olema igal tasandil tugevam ja konkurentsivõimelisem. Teatud kasvuraskused ja esialgsed tagasilöögid on kindlasti protsessi sisse kirjutatud, aga pikemas perspektiivis viib see meid ainult edasi."