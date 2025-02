Vabatahtlikud, kes kasvatavad noored südamega Eesti külge

"Olge hästi hoolikad, pidevalt jälgige, mis toimub, et te vastase kätte ei jääks, vältige musta numbrimärgiga autosid ja pidage meeles, et ühistransport on pahalaste kontrolli all," jagab Noorte Kotkaste Pärnumaa maleva ja Pärnu rühma pealik Alar Tamm õpetust luuraja erikatse sooritajatele Kaitseliidu Pika tänava majas.