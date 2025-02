kolumn Vaba riik südames

Päriselt, need pole lihtsalt suured sõnad, millel puudub sisu. Pärinen veel sellest põlvkonnast, kelle noorus möödus punavõimu all. Mäletan siiani väga elavalt neid sündmusi, mis viisid Eesti riigi taasiseseisvumiseni. Vaba Eesti riik – see tundus tollal uskumatuna ja näib nii vahel praegugi. Sestap ei saa ma oma südames vabaduse tähtsust kuidagi alahinnata.