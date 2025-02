Mitme rühmaga esines Kilingi-Nõmme üks visiitkaarte, võimlemisklubi Githa, esinejate treener Margit Schmidt. Esimese ja teise klassi tüdrukud esitasid kava „Rõngaga sõbraks” ja see oli nende päris esimene esinemine nii-öelda suurel laval. Neist vanemad githalased näitasid graatsiliselt, kuidas fitnessrull nende harrastusega sobib. Võimlejate vabakava eel rääkis Teearu, et võimlemisklubi on kuulus üle Eesti, naasnud võistlustelt auhinnaliste kohtadega ning aitab edasi kanda Githa tavasid, nagu emadepäeva pidu. "Võimlemine on Kilingi-Nõmmes väga popp," ütles Teearu.