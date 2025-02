Aastapäevaturniir möödus võrkpalliveteranidele edukalt

Üle 60- ja üle 65aastastele meestele ja naistele ette nähtud mõõduvõtule oli kogunenud vastavalt kuus mees- ja naiskonda. Kuigi võinuks arvata, et osalejate vanus pole tõelisteks lahinguteks enam see, nägi saalis siiski emotsionaalseid punkt punktis vastasseise.

Mehed said võistlustel kaela hõbedased autasud.

Osalejad pidasid võistlust igati kordaläinuks. Vändras elav ja kord nädalas Pärnu-Jaagupis võrkpallitrennis käiv Rõõmussaar meenutas Pärnus korraldatava võistluse ajalugu: "Varasematel aastatel korraldasime turniiri jõulude ajal, nüüd oleme võistluse sättinud vabariigi aastapäevaks. Rahvusvaheliseks muutus võistlus seepärast, et lätlased kutsusid meid külla Valmierasse. No ja kuidas sa jätad nad vastuvisiidile kutsumata? Hiljem tulid juba soomlased ja nii ta meil läks."

Küsimusele, miks aga sõita trenni Vändrast Pärnu-Jaagupisse, vastas Rõõmussaar, et vahemaa polevat üldse pikk. Üks treeningukaaslane käivat nendega koos harjutamas isegi Järvakandist. "Võrkpallurid on omalaadne sõpruskond, eks see ja liikumisvajadus olegi kõige tähtsamad," tõdes ta.