Aastapäevaturniir oli võrkpalliveteranidest pärnakatele edukas

Üle 60- ja üle 65aastastele meestele ja naistele ette nähtud mõõduvõtmisele oli kogunenud vastavalt kuus mees- ja naiskonda ja kuigi võinuks arvata, et osalejate vanus pole tõelisteks lahinguteks enam see, nägi saalis siiski emotsionaalseid vastasseise, kus võitjad selgusid nappides punkt-punkti madinates.

Osalejad pidasid võistlust igati korda läinuks. Vändras elav ja üks kord nädalas Pärnu-Jaagupis võrkpallitrennis käiv Lii Rõõmussaar kirjeldas Pärnus korraldatava võistluse ajalugu. "Varasematel aastatel korraldasime turniiri jõulude ajal, nüüd oleme võistluse sättinud Vabariigi aastapäevaks. Rahvusvaheliseks muutus võistlus seepärast, et lätlased kutsusid meid külla Valmierasse. No ja kuidas sa jätad nad vastuvisiidile kutsumata? Hiljem tulid juba soomlased ja nii ta meil läks," rääkis ta. Miks aga käia trennis ja veel Vändrast Pärnu-Jaagupisse, siis selle kohta ütles Rõõmussaar, et vahemaa polevat üldse kauge, üks treeninguline käivat nendega koos treenimas isegi Järvakandist. Aga miks? "Võrkpallurid on omalaadne sõpruskond, eks see ja liikumisvajadus ongi kõige tähtsamad."