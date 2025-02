Esmajoones tahtsin taas kohtuda veehundiga. Ma olen koduümbruses toimetava saarmaga juba mõnda aega peitusemängu pidanud. Ta on askeldanud päris laial alal ja kui olengi teda vilksamisi silmanud, on ta enamasti mind jälginud veest ja siis ühtäkki kadunud. Ka ei kipu see saarmas jätma lumele jälgi ja kui peaks end jääle vinnamagi, siis liigub lumeta osal.