Rainer Ild avaldas instrumentaalsingli "KAOSS"

"KAOSS" on helirännak kaootilisse maailma, kus sünteetilised tekstuurid, agressiivsed rütmid ja ootamatud pöörded põimuvad tervikuks, mis ei jäta kuulajat ükskõikseks. See on muusikaline eksperiment, mis otsib vastuseid ja provotseerib küsimusi, kutsudes kuulajat avastama helide piiritut mängumaad.