Krista Visas Pärnakad loevad meelsasti eesti kirjandust

Võib-olla olekski õige aeg tõestada, et pärnakas siiski loeb ja külastab raamatukogu. Arvud on päris kõnekad. 2024. aasta alguses oli rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas 51 855 elanikku, Pärnumaal kokku elas 87 576 inimest. Pärnu keskraamatukogu pakub oma teenuseid 12 kohas, kus on laenutada ja kohapeal vaadata üle 400 000 väljaande. 2024. aasta jooksul külastasid pärnakad raamatukogusid üle 271 000 korra ja laenasid pea 418 000 raamatut. Registreeritud lugejaid on meil 16 854, see tähendab, et kolmandik elanikest kasutab raamatukogu ja keskmiselt laenutas iga lugeja 25 raamatut aastas.