Noorte võistuluuletamise korraldaja: Mis hingel on, see kirjutatakse endast välja

“Mis hinge peal on, see kirjutatakse endast välja. Tundub, et paljudele on see eneseravimeetod, pärast murede üleskirjutamist hakkab kergem,” avaldas Känd.

Täiskasvanute Luuleprõmmu on Känd Pärnumaal eest vedanud juba aastaid. Kord kutsuti ta Tartusse üleriigilise noorte Luuleprõmmu žüriisse. “Mõtlesin: miks Pärnu omasid ei ole võistlemas? Nii sai kokku lepitud, et hakkame Pärnuski tegema noorte Prõmmu, et saaks riiklikule osalema minna,” kõneles ta. “Noored on sellega väga hästi kaasa tulnud ja meie järelkasv väga hea. Kui kaugele nad jõuavad ja mis neist edaspidi saab, eks see ole mõne aja pärast näha, aga esimene ots on gümnaasiumi juba lõpetanud, ehk neist mõni hakkab luuletama ka tõsisemalt. Gümnaasiumi järel läheb enamik noori Pärnust minema ja meil ongi probleem, et täiskasvanute Prõmmul on väga vähe osalejaid. Vanematele see formaat hästi ei sobi ja nooremad on läinud ära Tartusse ja Tallinna,” nentis korraldaja.