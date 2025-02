Ekspert vastab Kui tervislikud on meie vastlaroad ehk Mitu vastlakuklit päevas süüa tohib?

Vahukoorekuklitega on lugu veel keerulisem, kuna need on kõik eri suuruse ja sisuga: moosi, martsipani või ainult vahukoorega, pärmi- või keedutainast. Samal ajal – selles vaates vahet ei ole, kuidas see on valmistatud – kukkel kuulub igatahes toidurühma "Maiustused, näksid ja muud organismile ebavajalikud toidud" ja sellest soovitame ampsata ennem vähem kui rohkem.