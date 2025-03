PIKK INTERVJUU Eesti esiklubi treeneriks tõusnud Kris Killing: See on kahtlemata edasiminek, 180kraadine elupööre!

Muidugi! Töötasin Varrakuga pea neli aastat koos. Meil oli juba varem see arutelu olnud: olen salamisi oodanud uut väljakutset ja tema on seda alati toetanud. Varrak on öelnud, et väärin muud keskkonda ja väljundit, kas siis Cramos abitreenerina või kuskil mujal peatreenerina. Nüüd, sel nädalal see võimalus ootamatult tuligi.