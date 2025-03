Pärnu ja Pärnumaa üritused reedel, 7. märtsil

Are raamatukogus Laura Arum-Läätse fotonäitus «Bangkok: elu veeteedel». Avatud T, N 11–18; K, R 15–18; L 10–14.

Sindi raamatukogus

Are kooli õpilaste näitus «Maailm on imeline» ja Pärnu koolide õpilaste karikatuurid «Gori on meil meeles».

Avatud E 11–18, T–R 10–17, L 10–14.