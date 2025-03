Ajalugu teinud Rasmus Maalinn edestas maailmameistritest pensionäre ja täitis eluunistuse

Kui siinkirjutaja kaks päeva pärast kullavõitu pealinnas pesitsevale DN-klassi tšempionile helistas, kuulutas Maalinn, et nüüd on jääpurjetamise hooaeg läbi ja aeg on keskenduda oma teisele armastatud spordialale. Nimelt tuli tal juba järgmisel päeval joosta platsile Eesti jalgpalli meistriliigas! Mõistagi mitte palluri, vaid peakohtunikuna.

"Tegin just jalgpallikohtuniku videoanalüüsi," avaldas Euroopa parim jääpurjetaja laupäeva hommikul siinkirjutajale pisut unise häälega. "Pidin paar mängu tegelikult juba EMi ajal kokku lõikama, aga jäin seal ajaliselt jänni."

{image_

embed

}639254{/image_

embed

}

Tippvormis pensionärid!

Maalinna sõnutsi maksab sel alal eelkõige kogemus. Viimati võitis alla 30aastane sportlane jääpurjetamise EM-tiitli 2003. aastal, kui parim oli seekordne hõbedamees Michał Burczyński. Nüüd siis tegi sama tembu ära 25aastane Maalinn.

Seda, et jääpurjetamise tipptegijad on kogenud, näitab ilmekalt seekordne kuldgrupi protokoll. 1999. sünniaastaga Maalinn oli 40 sportlase hulgas vanuselt tagantpoolt kolmas. Temast nooremad olid vaid üks poolakas (2005) ja rootslane (2000). Kogenuim tegija oli selles arvestuses näiteks 72aastane rootslane Stefan Bokfors.

Madalamal tasemel ehk hõbe- ja pronksgrupist leiab veel eakamaid, näiteks sakslase Heiner Forstmanni, kel tänavu täitus 83 (!) eluaastat.

"Kuna viimastel aastatel oleme saanud suhteliselt vähe sõita ja võistlustel on alati erinevad tingimused, on kogenud sportlastel paratamatult lihtsam. Juba näiteks see, milline paadi trimm, uisud või purjed valida. Kogemus ikkagi maksab," kinnitas Maalinn, kes ei kavatse veel niipea purjeid varna riputada, sest jääpurjetaja parim iga algavat alles 40 eluaastast ja kui füüsis lubab, saab seda harrastada elu lõpuni.

Niisiis saab sel spordialal paralleele tõmmata veiniga: mida vanem, seda parem! Pärnakas tõi näite, et kullagrupi avasõidu võitis 62aastane poolakas Karol Jabłoński, 12kordne maailmameister. Kui palju siis sel spordialal kehaline võimekus rolli mängib?

"Ta on füüsiliselt nii heas vormis, et see on ebareaalne!" kiitis Maalinn vanameistrit. "Sõidangi pensionäridega võidu, ongi selline spordiala."

{image_

embed

}639251{/image_

embed

}

Kui kõrvaltvaatajale võib tunduda jääpurjetamine justkui pikutamisena paadis, juurde väike kätetöö, siis Maalinna sõnutsi peitub seal terake tõtt.