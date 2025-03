Loodusvaatlus Nädal annab lootust kevadekuulutajaid silmata

Vahtramahla on juba mõnda aega tilkunud ning pilk püüab pidevalt taevas lendavaid sulelisi ja kõrvadki on suunatud lõunakaarde: ehk kostab sealt mõne kevadekuulutaja hõikeid. Viimastel nädalatel on mitmel pool Eestis kohatud juba kiivitajaid, sookurgi, kuldnokki, põldlõokesi, hallhanesid. Mul ei ole siiani õnnestunud ühtegi neist kuulda ega näha, aga võin arvata, et sel nädalal ilmutab mõnigi neist kodukandiski.