Kevin Saar tegi USA meistrivõistlustel uue tiimi eest vinge debüüdi

Saar tunnistas pärast avaetappi, et tundis end uuel masinal väga mugavalt. Küll tõdes ta, et kuna sõitis alles esimest võistlust pöidlagaasiga, tahtis näpp vahepeal ära libiseda. Niisiis tuli kogu sõidu keskenduda sellele, et säärast asja ei juhtuks.