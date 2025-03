Raul Eamets Trumpi poliitika mõju Euroopa ja Eesti majanduse tulevikule

Trumpi Venemaa-sõbralikkus ja terav vastasseis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga tekitavad küsimusi. USA ÜRO hääletused Venemaa kasuks ja Zelenskõi vastu suunatud süüdistused viitavad sellele, et Washingtoni poliitika on teinud kannapöörde. Valge Maja Ovaalkabinetis toimunust on saanud näide selle kohta, kuidas ei tohiks läbi rääkida.

Majandusvallas on Trump rakendanud protektsionistlikke meetmeid, sealhulgas terase- ja alumiiniumitollid, mis Eesti majandusele olulistest riikidest on valusalt tabanud Saksamaad ja Rootsit. Samuti on välja öeldud, et Euroopa Liidu (EL) toodetele rakendatakse 25protsendine imporditollimaks, praegu me lihtsalt ei tea veel, millal see juhtub. Lühiajaliselt mõjutavad igasugused kaubanduspiirangud USA tarbija rahakotti, sest Euroopa kaup kallineb. Pikemas perspektiivis tõrjutakse Euroopa toodang turult ja suuremad tegijad viivad oma tootmise USAsse, et vältida tolle. Eks see olegi Trumpi eesmärk.