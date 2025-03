Kelmidele oma pangakaardi andnud naine jäi ilma mitmest tuhandest eurost

Politsei sai teate, et 5. veebruaril helistati naisele ja esitleti end Eesti Energia esindajana ja paluti tema isikukoodi, väites, et seda läheb vaja uute arvestite paigaldamiseks. Hiljem võeti kannatanuga ühendust, esitleti end Smart-ID esindajana ja väideti, et avastati kahtlased sisselogimiskatsed eri finantsteenuseid pakkuvatele veebilehtedele.