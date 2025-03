Taskuhääling Sütevaka vaimust Prantsuse kirjanduseni ehk Kirjanik Indrek Koffi kirev kultuuriteekond

Koff toob oma pöörasest ja põnevast noorusajast esile õpingud Sütevakas, mis möödunud sajandi 90ndatel oli äsja loodud ja millest kujunes tollaste noorte vaimne kodu. Samuti räägib ta, kuidas elutee viis ta just prantsuse keele ja kirjanduse juurde ja miks ta on palju raamatuid kirjutanud just lastele.