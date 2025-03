Riina Martinson Linnapea lubab enda juhtimisel kehtestatud ebaõigluse kaotada

Lõpuks ometi tunnistas üks Pärnu uue parkimiskorra elluviijaid, et kord on halb ja vajab parandamist. See on koguni nii oluline, et ainukese linnas muutmist vajava asjana nimetas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius just parkimiskorda, kui teatas enda astumisest Reformierakonda.