Tänavaküsitlus Mida pärnakad naistepäevast tegelikult arvavad?

Kas naistepäev on rohkem kui vaid lilled ja šokolaad? Uurisime linnarahvalt, millised kingitused on enim meelde jäänud, milline naine on suurim eeskuju ja mismoodi näeks välja ideaalne naistepäev, kui piiranguid poleks. Vastused ulatusid abieluettepanekust luksusauto ja palmide all puhkamiseni. Kes veedab naistepäeva tööl, kes aga unistab hoopis head teha.