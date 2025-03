Nädalast jäi kõlama Euroopa vajaski sakutamist

Muidugi pole mingit mõtet laita maailma ühe vägevama riigi valitsejat oma plaanide elluviimise eest, kuid olulisem kui Trumpi pidevad ähvardused oma liitlaste, sõbralike riikide aadressil on just viis, kuidas neid tehakse. Isegi eriarvamusel vihavaenlaste vahel näeb tihti lugupidavamat suhtumist kui Trumpi pidevad laiavad ja üleolevad väljaütlemised. Või kuidas teisiti nimetada sel nädalal aastakõneski tema üle korratud püüdu Gröönimaale käpp peale panna. „Ma arvan, et me saame selle, ühel või teisel viisil, me saame selle,” kinnitas Trump Taani riigi koosseisu kuuluvast Gröönimaast rääkides.