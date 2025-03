VIDEO Üllatuspomm: Henri Välja imevärav murdis florakate südamed!

​Palli taha asus Henri Välja, kes kruttis sellise kavala löögi ümber florakate müüri Evert Grünvaldi võrku, et nii mõnigi mängija ja kamp pärnakate fännidest haaras kätega lihtsalt peast ja pistis rõõmust röökima. Kuidas see nüüd võimalik oli!? Parema jalaga, paremast nurgast, taha risti! Tõeline mammu, kuu ilusaima tabamuse kandidaat!

Kui varasematel hooaegadel võis säärase vastasseisu ristida Taaveti ja Koljati heitluseks, siis nüüd said Igor Prinsi treenitavad noormehed avaväravast sellist indu, et mäng oli pealtnäha täiesti võrdne. Jah, pallivaldamine oli esimesel poolajal Flora kasuks 62:38 ja löögid väravale 5:2, ent midagi ohtlikku florakad pärnakate värava all korda saata ei suutnud. Nii mindigi riietusruumi Vapruse 1:0 eduseisus.