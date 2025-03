Pärnu linn toetab kolme kunstniku loomeresidentuuri

Tänavust residentuuri korraldavad Pure Art Productions MTÜ ja selle koordinaator Janno Bergmann, kes varem on käivitanud ja vedanud Vaskjala loomeresidentuuri.

Varem on Janno Bergmann koordineerinud Vaskjala loomeresidentuuri Rae vallas. (Tanel Saar seal installatsiooni tegemas.)

Septembris tuleb Pärnusse Itaalia skulptor Rodolfo Liprandi, kes on lõpetanud Bologna kunstiakadeemia ja kaunite kunstide akadeemia Varssavis, kus ta praegu elab. Tema keskkonna- ja maakunsti iseloomustavad dialoog inimese ja looduse vahel ning kohaspetsiifilised installatiivsed sekkumised, mis teevad kummarduse elus loodusele. Liprandi teosed on loodud ümbrusest kogutud okstest, võttes arvesse aega ja ilma ning osalust elutsüklis, et lõpuks taas mullaks saada.