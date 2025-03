Vaimse tervise sarja viimane kontsert viib kuulaja poolunne

Sarja algataja Heili Vaus-Tamm tuli kolm aastat tagasi palgatöölt ära, et luua see sari erakorraldajana, tõuke selleks andis talle Anna Teele Orava artikkel “Eesti noorte surmapõhjus number üks on enesetapp”. Sellises olukorras tundus mõttetu tegelda millegi vähem tähtsaga.

Viimaste aastatega on paljuski muutunud eestlaste arusaam vaimsest tervisest ja üha enam pannakse rõhku hingehügieenile. Oma vaimse tervise eest hoolitsemine on saanud iselaadi moeasjaks ja see on igati tervitatav. “Kui meil saab käsi mustaks, peseme selle esimesel võimalusel puhtaks, kuid kui meie hing saab mustaks, siis tavaliselt varjame seda ega tegele sellega. Õnneks on see suhtumine hakanud muutuma,” lausus korraldaja, rääkides samast sarjast Tartu Postimehelegi.