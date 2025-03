Galerii Uue kunsti muuseum kutsub maalikunstnike liidu aastanäitusele

“Indiviidina on meil igaühel oma lugu jutustada. Kunstnikel on võimalus sublimeerida isiklik oma loomingusse, arendada välja teatud metakeel ja märgisüsteem oma sõltumatu kunstnikuego või -suveräänsuse viljelemise tarvis. Kollektiivsetest traumadest ja ajaloo valgetest laikudest on avalikus ruumis saanud täishäälel rääkida alates Venemaa agressioonisõja algusest 2022. Eestimaa puhastub punamonumentide saastast ja hoolimata ängistavast sõjaohust ning hullust olukorrast majanduses on õhus mingi uus hingamine, julgus nimetada asju õigete nimedega. Sõnapaar “Rääkimata lugu” viitaks justkui millelegi, millest pole saanud varem rääkida, või pole soovigi olnud,” mõtiskles Elken.