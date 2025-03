Ivika Aman Sooline palgalõhe – kingitus, mida ei saa tagastada

Meeste ülekaal juhikohtadel ja poliitikas tähendab aga, et olulised otsused on sooliselt kallutatud.

Väikese tüdrukuna arvasin ma, et tulevikus on mul meestega võrdsed eneseteostuse võimalused. Seda illusiooni kärpis peagi teadasaamine, et minu valitud erialal on tüdrukutel ja poistel eraldi vastuvõtt, mis väljendus umbes kolmekordses konkursivahes. Neli aastat hiljem olin samas olukorras ülikooli astudes.