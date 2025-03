Tori Lori toob jutuvestjad kokku

Pärnumaa esimesel jutufestivalil Tori Lori kohtuvad jutuvestjad, kirjanikud ja huvilised, et jagada lugusid ja mõtiskleda jutuvestmise kunsti üle. Reedel ja laupäeval Sindis ja Toris toimuva sündmuse idee autor on Jaak Känd, kes loodab, et sellest kujuneb traditsioon.