Sadama liidri hooaeg on läbi

Enne mängu sai selgeks, et keskmängija Ajiri Ogemuno hooaeg on läbi ja keskmängija läheb operatsioonile. 204sentimeetrise nigeerlase saagiks jäi ühisliigas 25 mängu ja keskmiselt 15,3 punkti ja 8,1 lauapalli.

«Kõndisime Ogemunoga terve hooaja õhukesel jääl, sest tal on mingi jama põlvedega. Nüüd otsustati, et ta läheb mõlema põlvega lõikuslauale. See tähendab, et tal on hooaeg läbi,» avaldas tiimi abitreener Gert Kullamäe taskuhäälingus «Pihtas põhjas». «Päris karm, kaotame sellega palju lauapalle. Teda võis selle hooaja põhjal pidada ikkagi meie liidriks.»