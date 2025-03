Andres Metsoja Riigi taastuvenergeetika poliitika kõmiseb kui tühi tünn

Kuigi viidatud aruanne keskendub suuresti muutuste mõjule ministeeriumide sisekliimale ja töötajatele, lähtub selle tekstist olulist mõtteainet poliitika kujundamisel. Nii tajusid ministeeriumide töötajad, et senine töökorraldus keerati pea peale, tuginemata ühelegi analüüsile selle vajaduse kohta. "Kui tippjuhtidele on olnud tegemist pigem "Teeme ära!" tööülesandega, siis spetsialistidele on see olnud suures osas arusaamatu, hämara eesmärgiga ja motivatsiooni kärpiv välkmuutus," seisab aruandes.