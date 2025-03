Soll tunnistab, et noorus ja lapsepõlv on väga eredalt meeles, aga see ei tähenda, et lähiaja sündmused oleksid ununenud. "Meil oli väga ilus kodu. Meie elamises oli muusika: kaks kitarri, kaks viiulit, klaver. Kujuta ette sellist asja maakohas! Me ei olnud rikkad inimesed, vanaisa oli sepp. Olime kaksikvennaga veel väikesed, kui isa suri, elasime vanavanemate pool, meie katmine ja toitmine jäi ema mureks. Meil oli sõbralik ja ühtehoidev pere, olime kui vaeslapsed, sest isa oli lahkunud, kuid Solli pere hoidis meid hellalt. Nii et lapsepõlvest ja kooliajast on mul helged mälestused," alustame juubilariga meenutamist ikka algusest.