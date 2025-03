Sander Rebane: Suuremad õppetunnid on tulnud tihtipeale siis, kui olen öelnud endale “ei”

“Testosteroon” on kõige pikaealisem tükk, mida mänginud olen, ja see oli väga hea algus minu teatri- ja lavakogemusele: saal oli täis ja sai kohe vanade kaladega paati astutud. Andis ruttu võimaluse aru saada, kuidas kogenud näitlejad õhtust õhtusse töötavad, ja olen siiamaani üliõnnelik, et seal mängida saan.

Esimese hooga tundub küll, et läks nagu viuhti, aga kui nüüd mõelda, mis on selle ajaga tehtud nii teatris kui sellest väljaspool, on see aeg olnud kogemustest tiine ja tihe. Esimesed neli aastat ainult teatrist mõeldud saigi, siis lisandus Kinoteater, kust tuli meeletult kontakte ja õppetunde, siis Venemaal ja Otsa koolis õppimine, näosaade, kõiksugused õhtujuhtimised ja muidugi too puugihaiguse periood.