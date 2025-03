Nädalast jäi kõlama Mitte missikandidaadid

Pärnus iludusvõistlust ei korraldata, kuid ometi märkab tähelepanelikum silm, et kandidaadid on lavale astumas. Kohalike omavalitsuste volikogude valimise kandidaadid. Akside tagant on juba julgelt rambivalgusesse astunud Romek Kosenkranius, Kristel Voltenberg, Robert Kiviselg, Vahur Mäe, Andres Metsoja. Veel paari kuu eest tundus, et Pärnus ei kujune valimisaeg kuigi põnevaks, nüüd hindan, et eksisin. Nende kandidaatide avangud on olnud läbimõeldud ja huvitavad ning on tõstatatud teemasid, mida varasematel valimistel puudutatud pole. Hea, et silla- ja Rail Balticu ehitus on edenenud niikaugele, et nendest enam valimisdebattides midagi rääkida pole.​​