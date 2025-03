Övermargi töö on inimesi seksuaalteemal harida, sest teadlikkus võimaldab ära hoida selliseid juhtumeid, mis võivad lüüa pitseri inimese tervisele kogu eluks. Vägistamine, ahistamine, seksuaalne kuritarvitamine, ärakasutamine.

Kui seksuaalharidus saab alguse juba lasteaias, ei tähenda see seksimise õpetust, vaid laste teadlikuks tegemist, et inimesel endal, ka pisikesel, on õigus otsustada oma keha üle, õigus öelda “ei”, väljuda halvast suhtest.