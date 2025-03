Tiitlikaitsja pääses Vapruse küüsist alles üleminutitel

"Olime kaitses päris tublid. Võtsime sama eesmärgi nagu Flora vastu – kaitses kõva ja küll me mõne olukorra ära sutsame," alustas mängujärgset intervjuud pärnakate äärekaitsja Kevin Aloe. "Lõimegi ühe ära, suutsime kaitses asjad korras hoida, aga lõpus väsimuse pealt tulevad ikka otsused, mis on valed. Levadia surus ja surus ja saigi lõpuks kolm punkti."

Ehkki Pärnul kõrgliigas lihtsaid vastaseid polegi, said nad esimeseks kolmeks mänguks eriti karmi loosi. Kui Nõmme Kaljule alistuti avavoorus 0:3, siis teises üllatati 1:0 Florat ja nüüd osutati südi vastupanu Levadialegi (1:2).

​Aloe tõdes, et kolme mänguga saadud kolm silma on tubli tulemus. Kui keegi pakkunuks enne hooaega, et tugeva trio vastu teenitakse kolm silma, võtnuks pärnakad sääre saldo vastu küll.