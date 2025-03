JOHANNES NOORMÄGI 90 Kõik, mida võrkpallilegend puudutas, muutus kullaks

“Võiks isegi öelda, et Pärnu-Jaagupis olid kõige edukamad just minu jalgrattasportlased, tõelised fanatid, kes tulid vabariigi meistriteks.”



Johannes Noormägi. Foto: Pp

Pärnu-Jaagupist liikus Noormägi edasi suuremasse linna – Pärnusse, kus algus oli samuti üliedukas. Kõik, mida ta puudutas, muutus kullaks. Tõsi, kohalikku spordikooli tulles uskus Noormägi, et temast saab tütarlaste treener, ent võta näpust. “Ehmatasin lausa, et anti poisid,” meenutas ta.

Varem polnud Pärnu poisid finaalturniirilegi saanud, aga Noormäe käe all jõuti kohe välja pronksmedalitele. Toonasest poistepundist kasvasid välja hilisemad meistrid Märt Sutt ja Mati Kiri.

Kas võrkpallimaestro on pidanud arvestust, mitu meistritiitlit või karikavõitu ta oma õpilastega saavutanud on? “Täpset arvestust ei ole pidanud. Niipalju tean küll, et 22 minu poissi on välja jõudnud Eesti koondisse ja turniirivõite on olnud 300 ringis,” rehkendas ta.



Tunamullu avati Pärnus legendaarse võrkpallitreeneri nimeline pink. Nii Ester kui Johannes Noormägi pälvisid suurel hulgal kiidusõnu. Foto: Merle Rallmann

Treeneriks hakkamist pole Noormägi kahetsenud mitte sekunditki. “Mul on poistega alati hea klapp olnud,” sõnas ta ja loetles meeldejäävamaid kasvandikke pika karjääri ajast. “Kõige andekam õpilane on mul olnud Avo Tasane, aga esile tõstaksin ka Kardo Künnapit, kes oli parim kapten, kes minu võistkondades on olnud,”

Noormägi tuntumad õpilased on veel Rein Link, Marek Pihlak, Argo Meresaar, Raimo Pajusalu, Asko ja Sten Esna.

Oma karjääri tähetunniks peab Noormägi hooaega 1982/1983, kui tema juhendatavad võistkonnad võitsid Eesti NSV tiitlivõistlustelt absoluutselt kõik, mis võita andis. “Viljandi juhendaja Teet Tibar ütles siis, et tegin Eestis omamoodi Suure Slämmi,” on ta tänaseni uhke.

Tunamullu püstitati legendaarsele võrkpallitreenerile Pühavaimu tänavale Pärnu kunagise spordikooli juurde nimeline pink. Noormägi tunnistas, et päris üllatusena see pink talle ei tulnud.



“Natuke teadsin ikka. Aga neid pinke tuleb kindlasti juurde, selles ma ei kahtle. Ega treenerid ole kuskile kadunud, väärilisi treenereid on küll ja küll,” lausus toona Noormägi, kes ei salanudki, et võimla poole tõmbab teda siiani. “Tahaks sisse minna, see oli minu esimene saal treenerina. Siin pingil saab neid aegu meenutada."