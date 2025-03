Balti liiga finaal röövis Pärnult enesekindluse. ​Teppan: Me pole praegu ühtne löögirusikas ega mentaalselt ühes seisus

"Nüüd tuligi mängu küsimus: kuidas me selle kaotuse üle elame? Lootsin ja tunnetasin, et paremini, aga jah ... Eks sa võid trennis kõike teha, aga paratamatult tulevad viimased mängud järgmisse kaasa. Sõltumata sellest, mida sa nädala jooksul trennis teed: ma ei ütle, et meie töö läks tühja ja olemegi kehvad. Aga kas me suudame vaimselt üle olla iseenda hirmudest või ei suuda? Keegi pole ju füüsiliselt nõrgemaks jäänud ja asi on kõrvade vahel. Me pole praegu ühtne löögirusikas, mehed pole mentaalselt ühes seisus. Nüüd on tähtis rahulikuks jääda: uksi pole mõtet paugutada ega üksteist sõimata," arutles Teppan.